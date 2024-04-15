Вестник Кавказа

Авиабилеты в Таджикистан могут подешеветь для россиян

Авиабилеты в Таджикистан могут подешеветь для россиян
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москва и Душанбе работают над тем, чтобы сделать авиабилеты более доступными. Это станет стимулом для увеличение туристического потока, рассказал посол.

Перелеты между Россией и Таджикистаном могут подешеветь в рамках развития туризма, поделился посол РФ в Душанбе Семен Григорьев, передает ТАСС.

"По линии профильных ведомств и соответствующих объединений ведется активная работа по созданию условий для увеличения туристического потока, включая увеличение количества авиарейсов и снижение стоимости перелета"

– Григорьев

В Таджикистане работают над увеличением иностранного турпотока, и Россия одна из пяти стран, откуда в республику едет больше всего туристов. В республике открываются новые отели, появляются туристические маршруты, улучшается транспортная доступность, добавил он.

На начало 2025 года рейсы между городами РФ и Таджикистана совершают пять российский перевозчиков.

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