Экспорт газа из России упал на четверть

Опубликовано: 13:58, 13 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Александр Новак сообщил о падении на четверть экспорта российского газа. На этом фоне Россия рекордно наращивает поставки в Китай, а также развивает производство СПГ.

Экспорт российского газа в прошлом году уменьшился более чем на четверть, говорится в статье вице-премьера Александра Новака, опубликованной в журнале "Энергетическая политика".

Согласно приведенным данным, экспорт в минувшем году составил 184,4 млрд кубометров, сократившись на 25,1%. Добыча снизилась примерно на 11%, до 673,8 млрд кубометров.

Новак назвал причины такой динамики: по его словам, это отказ Европы от российского газа и теракты на "Северных потоках".

Новые месторождения

В то же время, указал вице-премьер, месторождения, которые были запланированы к запуску, открываются без задержек. В их числе газоконденсатное месторождение Хазри на шельфе Каспия, а также три в ЯНАО и одно в Иркутской области.

Переориентация поставок газа

Новак уточнил, что на протяжении всего года росли поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" - в итоге их объемы поднялись почти в 1,5 раза и вышли на рекорд 15,4 млрд кубометров.

Перспективы СПГ

В связи с конъюнктурой, указал чиновник, особенную важность получило развитие производства СПГ, экспорт которого в 2022 году вырос на 7,9%, до 45,7 млрд кубометров.

Новак объяснил, что СПГ, как более мобильное топливо, будет более востребованным, так как рынок газа становится глобальным.

Вице-премьер обратил внимание на работу над соответствующими технологиями, где основной акцент сделан на разработку российских комплексов для сжижения газа. Планируется запустить четыре предприятия СПГ-оборудования, а в перспективе планируется построить 18 таких проектов.

Один СПГ-комплекс уже действует на заводе "Ямал СПГ".

Рост нефтяного экспорта

В той же статье Новак рассказал о росте экспорта нефти в минувшем году более чем на 7%.

Падение нефтегазовых доходов

Как сообщал "Вестник Кавказа", ранее Минфин РФ сообщил о падении нефтегазовых доходов в январе почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.