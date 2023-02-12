МЧС: спасательная операция России в Сирии окончена

Опубликовано: 18:56, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Россия завершает спасательную операцию после землетрясения в Сирии. Однако Москва продолжит поставлять в САР гуманитарную помощь и обучать сирийских спасателей.

Спасательная операция, которая проводилась российскими специалистами в Сирии, окончена, заявил замглавы МЧС Алексей Серко.

Он уточнил, что имеет в виду завершение действий по спасению выживших в землетрясении.

Поставки гуманитарной помощи в Сирию

Чиновник подчеркнул, что Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь: ее новые партии скоро поступят в Сирию, в том числе один самолет прилетит уже сегодня ночью.

Помощь России пострадавшим в Сирии

По словам Серко, в данный момент пострадавшие при землетрясении могут найти приют в 57 пунктах временного пребывания, созданных российской стороной.

Кроме того, указал замглавы МЧС, россияне обучают спасателей и пожарных в Латакии и Джебле, почти не имеющих необходимого опыта.

ВОЗ - о погибших в Сирии

Региональный директор ВОЗ по ЧС Ричард Бреннан озвучил актуальные данные по жертвам землетрясения в Сирии. По его словам, на территориях, которые находятся под контролем Дамаска, погибли около 4 тыс, пострадали 2,5 тыс человек. В остальной Сирии известно о 4,5 тыс убитых и 7,5 тыс пострадавших.

Представитель ВОЗ предупредил, что цифры предварительные, скорее всего, они еще вырастут.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", США решили на шесть месяцев приостановить действие санкций против Сирии из-за разрушительного землетрясения: ограничения не позволяют поставлять в страну гуманитарную помощь.