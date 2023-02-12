Махачев защитил титул UFC и повторил достижение Нурмагомедова

Опубликовано: 10:15, 12 фев 2023 (UTC+3 MSK)

Махачев стал вторым в истории представителем России, который займет первое место в рейтинге UFC вне зависимости от категории. В главном бою на турнирев Австралии он победил представителя этой страны Александра Волкановски.

Минувшей ночью в австралийском Перте состоялся турнир UFC 284, в главном бою которого сошлись российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев и первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата Александр Волкановски, представляющий Австралию.

Для определения победителя понадобилось провести пять раундов. Единогласным решением судей победу одержал Махачев.

31-летний уроженец Махачкалы впервые защитил титул чемпиона UFC. Победив Волкановски, он вне зависимости от весовой категории займет первое место в рейтинге промоушена. Ранее из россиян это удавалось только Хабибу Нурмагомедову.

Махачев одержал 24 победы в 25 поединках в смешанных единоборствах, еще в одном бою он проиграл. В UFC на его счету 13 побед и одно поражение.

Волкановски провел в MMA 27 поединков, из которых его победой завершились 25. Еще в двух он уступил.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC по итогам 2022 года. Первое место в рейтинге занял Александр Волкановски, а второе - Алекс Перейра.

В прошлом году Махачев был удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан".