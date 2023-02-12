Махачев защитил титул UFC и повторил достижение Нурмагомедова

Минувшей ночью в австралийском Перте состоялся турнир UFC 284, в главном бою которого сошлись российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев и первое место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата Александр Волкановски, представляющий Австралию.
Для определения победителя понадобилось провести пять раундов. Единогласным решением судей победу одержал Махачев.
31-летний уроженец Махачкалы впервые защитил титул чемпиона UFC. Победив Волкановски, он вне зависимости от весовой категории займет первое место в рейтинге промоушена. Ранее из россиян это удавалось только Хабибу Нурмагомедову.
Махачев одержал 24 победы в 25 поединках в смешанных единоборствах, еще в одном бою он проиграл. В UFC на его счету 13 побед и одно поражение.
Волкановски провел в MMA 27 поединков, из которых его победой завершились 25. Еще в двух он уступил.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Махачев вошел в тройку лучших бойцов UFC по итогам 2022 года. Первое место в рейтинге занял Александр Волкановски, а второе - Алекс Перейра.
В прошлом году Махачев был удостоен ордена "За заслуги перед Республикой Дагестан".