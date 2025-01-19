Вестник Кавказа

Махачев подарил чемпионский пояс музею в Дагестане

Махачев подарил чемпионский пояс музею в Дагестане
© Фото: телеграм-канал Музея спорта Дагестана
Ислам Махачев посетил музей спорта в Дагестане. Он подарил заведению свою форму, перчатки, а также чемпионский пояс UFC.

Российский чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев посетил музей спорта в Дагестане, сообщает пресс-служба учреждения.

Боец смешанных единоборств провел в музее свыше трех часов, за это время он осмотрел все экспонаты. Позже состоялась встреча Ислама с молодыми дагестанскими спортсменами.

Помимо этого, Махачев раздал автографы и на память сфотографировался с посетителями музея. Он также передал музею свою форму, перчатки и один из чемпионских поясов.

В торжественной церемонии участвовали министр спорта Сажид Сажидов, транспортный прокурор Махачкалы Дмитрий Попов и студенты железнодорожного колледжа в Дербенте.

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