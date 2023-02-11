Грузия взяла курс на усиление роли Южного Кавказа в мире

Опубликовано: 11 фев. 12:26 (UTC+3 MSK)

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Тбилиси направит свои усилия на увеличение роли Южного Кавказа и укрепление сотрудничества с партнерами.

Правительство Грузии планирует в 2023 году укрепить связи с со своими партнерами и усилить роль Южного Кавказа, трансформировав страну в международный хаб.

Цели Грузии

Основной упор грузинские власти будут делать превращение Южного Кавказа в регион экономического роста и новых возможностей. В правительстве подчеркнули, что потенциал Южного Кавказа в текущем году будет представлен на максимуме.

Кроме того, страна обратит внимание и на укрепление связей со своими союзниками и партнерами, а также отношений в различных форматах с Евросоюзом и НАТО. Планируется и расширение сотрудничества в Азии.

Отношения с Россией

Несмотря на то, что между Москвой и Тбилиси на протяжении нескольких лет отсутствуют дипломатические отношения, Россия продолжает оставаться одним из основных партнеров Грузии, заверили в правительстве.

Помимо этого, страна намерена укреплять двусторонние отношения со стратегическими партнерами: Турцией, Азербайджаном, Румынией и США.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Грузия продолжит идти путем евроинтеграции.