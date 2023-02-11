Лучшее направление для пляжного отдыха на Ближнем Востоке 

Опубликовано: 11 фев. 7:00 (UTC+3 MSK)

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11-й год подряд остров Саадият в Абу-Даби признается лучшим направлением для пляжного отдыха на Ближнем Востоке по версии World Travel Awards. На острове есть всё для любителей истории, культуры, люкс-отдыха и спорта. Саадият, входящий в число островов с наибольшим количеством музеев в мире, место, где пересекаются история и культура, отдых и роскошь.

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Естественный остров расположен в 500 метрах от побережья Абу-Даби, пишет Gulf News. Он известен своими чистейшими пляжами с белым песком и лазурного цвета водой. Остров площадью 27 кв.км, ставший туристическим и бизнес-хабом, важен для Эмиратов с точки зрения истории и культуры. Саадият с арабского переводится как ”Остров Счастья”. Вот как можно обрести счастье на острове:

Дикая природа

Поскольку остров естественного происхождения, его экосистема находится под защитой. Там можно понаблюдать за стаей дельфинов и морскими черепахами бисса и увидеть газелей, свободно скачущих по острову, который предлагает уникальные возможности для тех, кому важно насладиться природой.

Музеи

На расположенном всего в десяти минутах от центра Абу-Даби острове Саадият находится Лувр Абу-Даби. Также в скором времени здесь появятся Национальный музей Заида, Музей Гуггенхайма, спроектированный Фрэнком Гери, и Музей естествознания. После завершения строительства четыре музея составят культурный район острова. Еще одно знаковое сооружение, которое в скором времени откроет свои двери, Авраамский семейный дом, призванный пропагандировать политику толерантности ОАЭ. Пока что можно посетить только Лувр Абу-Даби, и визит точно будет незабываемым. Архитектура, каналы, окружающие сооружение, и, конечно же, произведения искусства - всё это стоит потраченного времени. Зимой можно насладиться архитектурой, пропалывая по каналам на арендованных каяках.

Роскошь

На острове Саадият расположено несколько курортов и отелей, каждый из которых представлен уникальной экосистемой, природными богатствами и культурными достопримечательностями.

Пляжи и спорт

На фотографиях с острова Саадият запечатлены чистейшие белые пляжи на фоне кристально чистого голубого моря. Главное, не забыть насладиться закатом или рассветом на одном из пляжей. Кай-бич - общественный пляж острова. Плата за вход для взрослых - 75 дирхамов, для детей - 35 дирхамов в будние дни. В выходные взрослые могут попасть на пляж за 95 дирхамов, а дети - за 60 дирхамов. Помимо водных видов спорта на острове можно поиграть в гольф прямо в океане, поужинать и увидеть морских черепах бисса.