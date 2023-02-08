Армянские спасатели едут в Турцию и Сирию для помощи пострадавшим от землетрясения

8 фев. 11:59

Спасатели из Армении будут участвовать в поиске людей и спасательных работах на территориях, пострадавших от подземных толчков.

Армения направляет в Турцию и Сирию своих спасателей для помощи жителям этих стран, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

В Турцию едут 29 армянских специалистов, а в Сирию – 29. В ведомстве отметили, что они будут участвовать в поисково-спасательных работах в зоне бедствия, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал" Вестник Кавказа", 6 февраля на юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение. Согласно последним данным, его жертвами стали до 7 тыс человек. В 10 турецких провинциях ввели режим ЧС.