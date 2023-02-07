Последние данные о числе погибших при землетрясении в Турции

7 фев. 21:50

Стали известны новые данные о том, сколько человек погибли и пострадали в результате землетрясения в Турции

По последним данным, произошедшее накануне на юго-востоке Турции землетрясение, унесло 5434 жизни, 31 777 человек получили ранения.

Напомним, что накануне в турецкой провинции Кахраманмараш произошло одно из мощнейших землетрясений за последние десятилетия, его магнитуда составила 7,7.

В результате трагедии в Турции и Сирии погибли десятки тысяч человек, разрушена инфраструктура множества населенных пунктов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел режим ЧС в 10 провинциях страны сроком на три месяца.

Трагедия в Турции не оставила равнодушным мировое сообщество, лидеры которого предложили стране помощь. Так, ранее «Вестник Кавказа» писал о том, что страны СНГ и Грузия помогают Турции справиться с последствиями землетрясения.