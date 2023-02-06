Гросси едет в Москву

6 фев. 13:47

Визит генерального директора МАГАТЭ в столицу России ожидается на этой неделе, сообщили в МИД РФ.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси приедет в Москву в ближайшие дни. Соответствующую информацию подтвердил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он пояснил, что график на данный момент находится на стадии формирования, однако все говорит о том, что визит Гросси состоится на этой неделе.

Дипломат также сообщил, что в ходе разговора с главой МАГАТЭ планируется обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

При этом замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что РФ рассчитывает на глубокий и профессиональный разговор. Он добавил, что график.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в конце февраля в Кремле рассказали, что президент РФ Владимир Путин пока не собирается встречаться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.