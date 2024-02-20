Вестник Кавказа

Главы Росатома и МАГАТЭ провели переговоры в Сочи

гендиректор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© Фото: сайт Росатома
Глава Росатома провел в Сочи двустороннюю встречу с руководителем МАГАТЭ. Стороны обсудили целый спектр вопросов.

В среду, 6 марта, в Сочи состоялись переговоры гендиректора Росатома и главы Международного агентства по атомной энергии. Об этом рассказали в российской корпорации.

Центральной темой разговора Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси стала ситуация вокруг Запорожской АЭС. Стороны также обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес.

После двусторонних переговоров начались консультации в расширенном составе, передает ТАСС.

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