Главы Росатома и МАГАТЭ провели переговоры в Сочи

Глава Росатома провел в Сочи двустороннюю встречу с руководителем МАГАТЭ. Стороны обсудили целый спектр вопросов.

В среду, 6 марта, в Сочи состоялись переговоры гендиректора Росатома и главы Международного агентства по атомной энергии. Об этом рассказали в российской корпорации.

Центральной темой разговора Алексея Лихачева и Рафаэля Гросси стала ситуация вокруг Запорожской АЭС. Стороны также обсудили другие темы, представляющие взаимный интерес.

После двусторонних переговоров начались консультации в расширенном составе, передает ТАСС.