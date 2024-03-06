Визит главы МАГАТЭ в Россию ждут до конца весны

В МИД РФ ожидают, что визит главы МАГАТЭ в страну состоится в ближайшие полтора месяца. Ранее сообщалось, что примерно в эти же сроки руководитель агентства должен будет посетить Иран.

Глава Международного агентства по атомной энергии может приехать с визитом в Россию до конца весны. Об этом сообщил 17 апреля МИД РФ Сергей Рябков.

Он акцентировал внимание на том, что эта поездка будет очень важна для углубления работы с руководством агентства.

"Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна. Я также считаю, что этот контакт будет очень важен для продолжения уплотненной работы с руководством агентства…"

– Сергей Рябков

Он также оценил инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране. По словам замминистра, в последнее время ее активность существенно упала и не дотягивает до прежних масштабов.

"Интенсивность инспекционной деятельности МАГАТЭ в Иране была максимальной в период функционирования Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе]"

– замглавы российского МИД

В то же время он обратил внимание на то, что у МАГАТЭ и мирового сообщества сейчас есть возможность наблюдать за происходящим в данной сфере в Исламской Республике, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стран Запада.

"Что будет дальше, по большому счету, зависит от западников, потому что именно односторонний выход США из СВПД в 2018 году нанес сокрушительный удар по этой конструкции"

– российский дипломат