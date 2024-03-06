Визит главы МАГАТЭ в Россию ждут до конца весны

Глава Международного агентства по атомной энергии может приехать с визитом в Россию до конца весны. Об этом сообщил 17 апреля МИД РФ Сергей Рябков.
Он акцентировал внимание на том, что эта поездка будет очень важна для углубления работы с руководством агентства.
"Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна. Я также считаю, что этот контакт будет очень важен для продолжения уплотненной работы с руководством агентства…"
– Сергей Рябков
Он также оценил инспекционную деятельность МАГАТЭ в Иране. По словам замминистра, в последнее время ее активность существенно упала и не дотягивает до прежних масштабов.
"Интенсивность инспекционной деятельности МАГАТЭ в Иране была максимальной в период функционирования Совместного всеобъемлющего плана действий [по иранской ядерной программе]"
– замглавы российского МИД
В то же время он обратил внимание на то, что у МАГАТЭ и мирового сообщества сейчас есть возможность наблюдать за происходящим в данной сфере в Исламской Республике, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стран Запада.
"Что будет дальше, по большому счету, зависит от западников, потому что именно односторонний выход США из СВПД в 2018 году нанес сокрушительный удар по этой конструкции"
– российский дипломат