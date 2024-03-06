Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ совершит визит в Россию в мае

Глава МАГАТЭ совершит визит в Россию в мае
© Фото: МАГАТЭ
До конца месяца в РФ может приехать глава МАГАТЭ. Визит может пройти в Калининграде, Гросси планирует встречу с главой "Росатома".

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о планах посетить РФ.

По его словам, вероятно поездка состоится до конца текущего месяца. Российскую сторону "скорее всего" представит гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. Местом встречи может стать Калининград.

На переговорах будут затронуты технические аспекты вокруг крупнейшей в Европе АЭС, находящейся в Запорожье. Также стороны обсудят безопасность атомного объекта и вопросы, касающиеся систем безопасности на ЗАЭС, связанные, в том числе, с топливом, поделился Гросси в беседе с РИА Новости.

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