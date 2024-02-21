Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ едет в Россию

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© Фото: официальный сайт МАГАТЭ
В МАГАТЭ подтвердили планы гендиректора агентство приехать в Россию в следующем месяцы. Визит намечен на первую декаду месяца.

В ближайшие дни генеральный директор МАГАТЭ приедет с официальным визитом в Россию. Соответствующую информацию подтвердили в самой организации 29 февраля.

Визит Рафаэля Гроссии намечен на первые дни весны.

"Мы можем подтвердить, что генеральный директор Гросси планирует визит высокого уровня в Россию в начале марта"

– пресс-служба агентства

В ходе поездки он рассчитывает обсудить на высоком уровне ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Около месяца назад Гросси сообщил, что собирается посетить Россию в ближайшее время. В свою очередь, в Кремле отметили, что президент РФ с главой агентства встречаться не намерен.

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