Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ посетит Иран

Глава МАГАТЭ посетит Иран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МАГАТЭ совершит рабочую поездку в Иран, где обсудит темы обогащения урана. Визит запланирован на весну.

Гендиректор МАГАТЭ посетит Тегеран, где весной пройдет ядерная конференция. Визит анонсировала иранская сторона.

«Визит Гросси стоит на повестке и прорабатывается, однако, маловероятно, что поездка гендиректора МАГАТЭ в республику состоится в феврале или марте из-за плотного графика»

– глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

Напомним, что ранее глава МАГАТЭ заявлял о том, что Иран продолжает обогащать уран. И уровни обогащения значительно превосходят заявляемые Тегераном мирные цели. Обсуждение данное проблематики станет главной темой переговоров в Иране.

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