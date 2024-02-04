Глава МАГАТЭ посетит Иран

Глава МАГАТЭ совершит рабочую поездку в Иран, где обсудит темы обогащения урана. Визит запланирован на весну.
Гендиректор МАГАТЭ посетит Тегеран, где весной пройдет ядерная конференция. Визит анонсировала иранская сторона.
«Визит Гросси стоит на повестке и прорабатывается, однако, маловероятно, что поездка гендиректора МАГАТЭ в республику состоится в феврале или марте из-за плотного графика»
– глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.
Напомним, что ранее глава МАГАТЭ заявлял о том, что Иран продолжает обогащать уран. И уровни обогащения значительно превосходят заявляемые Тегераном мирные цели. Обсуждение данное проблематики станет главной темой переговоров в Иране.