Глава МАГАТЭ приедет в Россию в следующий вторник

Рафаэль Гросси приедет в Россию спустя почти три месяца после предыдущего визита. Переговоры пройдут в начале следующей недели в Калининграде.

В ближайший вторник, 28 мая, гендиректор МАГАТЭ приедет в Калининград. Об этом рассказал сегодня постпред России при международных организациях в Вене.

"Рафаэль Гросси действительно приедет на территорию России, в Калининград. Эта встреча состоится 28 мая, но это будет не визит как таковой, а проведение консультаций с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем Госкорпорации "Росатом" Лихачевым"

– Михаил Ульянов

Он обратил внимание на то, что в целях экономии времени переговоры пройдут прямо в аэропорту. При этом он уточнил, что у этих переговоров не будет фиксированной строгой повестки дня.

"В принципе, любая сторона может поднять любые интересующие ее вопросы. Встреча Гросси и российской делегации будет не очень продолжительная, поэтому, думаю, стороны уложатся за полдня"

– постпред РФ

Российский дипломат пояснил, что этого времени хватит, чтобы обсудить все вопросы, которые интересуют обе стороны.

Он также поведал, что делегация РФ на предстоящих переговорах будет состоять из представителей МИД, Минобороны, Росгвардии, "Росатома" и Ростехнадзора.