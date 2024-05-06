МАГАТЭ поддержало ядерную программу Армении

Глава МИД Армении и руководитель МАГАТЭ провели переговоры в столице Австрии. Стороны обсудили ряд важных тем, в том числе вопросы региональной безопасности.

В Вене 21 мая прошла встреча главы МИД Армении и гендиректора Международного агентства по атомной энергии. Об этом написал на своей странице в социальных сетях сам армянский министр.

Переговоры Арарата Мирзояна и Рафаэля Гросси состоялись в рамках международной конференции по ядерной безопасности.

"Провел плодотворную встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. МАГАТЭ поддерживает ядерную программу Армении, в том числе повышение атомной безопасности"

– глава МИД республики

В сообщении, размещенном на сайте армянского министерства, сказано, что стороны рассмотрели ряд вопросов повестки Армения-МАГАТЭ.

"Состоялся обмен мнениями о программах, реализуемых в сферах энергетики и здравоохранения, в частности, в областях онкологии и радиационной медицины <…> Была затронута тема дальнейшей безопасной и надежной эксплуатации атомной электростанции Армении в соответствии с рекомендациями и стандартами МАГАТЭ"

– МИД Армении

Глава внешнеполитического ведомства и руководитель агентства также поговорили о программах, которые реализуются в энергетической сфере и здравоохранении, в частности, в областях онкологии и радиационной медицины.

Помимо этого, они затронули вопросы, касающиеся безопасности в регионе.