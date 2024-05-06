МАГАТЭ поддержало ядерную программу Армении

В Вене 21 мая прошла встреча главы МИД Армении и гендиректора Международного агентства по атомной энергии. Об этом написал на своей странице в социальных сетях сам армянский министр.
Переговоры Арарата Мирзояна и Рафаэля Гросси состоялись в рамках международной конференции по ядерной безопасности.
"Провел плодотворную встречу с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. МАГАТЭ поддерживает ядерную программу Армении, в том числе повышение атомной безопасности"
– глава МИД республики
В сообщении, размещенном на сайте армянского министерства, сказано, что стороны рассмотрели ряд вопросов повестки Армения-МАГАТЭ.
"Состоялся обмен мнениями о программах, реализуемых в сферах энергетики и здравоохранения, в частности, в областях онкологии и радиационной медицины <…> Была затронута тема дальнейшей безопасной и надежной эксплуатации атомной электростанции Армении в соответствии с рекомендациями и стандартами МАГАТЭ"
– МИД Армении
Глава внешнеполитического ведомства и руководитель агентства также поговорили о программах, которые реализуются в энергетической сфере и здравоохранении, в частности, в областях онкологии и радиационной медицины.
Помимо этого, они затронули вопросы, касающиеся безопасности в регионе.