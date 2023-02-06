Ильхам Алиев поручил помочь Турции устранить последствия землетрясения

6 фев. 10:03

Глава государства выразил соболезнования турецкому народу в связи с обрушившимся на Турцию землетрясением.

Ильхам Алиев принес соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с последствиями землетрясения в стране, сообщает пресс-служба руководителя Азербайджана.

Он отметил, что крайне опечален новостями о многочисленных жертвах и разрушениях, а также выразил турецкому народу слова сочувствия. В заключение он пожелал раненым гражданам Турции скорейшей поправки.

Кроме того, Ильхам Алиев поручил направить в Турцию силы МЧС Азербайджана для устранения последствий землетрясения.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение потрясло Турцию сегодня утром. В результате природных катаклизмов погибли десятки человек.