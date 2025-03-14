Ночное землетрясение затронуло Северную Осетию

Северная Осетия почувствовала подземные толчки сегодня ночью. Жалоб от местного населения в чрезвычайные органы не поступало.
В ночь на 24 марта в Северной Осетии зафиксировали сейсмоактивность, рассказал замглавы республиканского МЧС Максим Исаев.
"Сегодня в 4:30 мск, по данным Геофизической службы РАН, на территории Северной Осетии в районе населенного пункта хутор Попов зафиксировано землетрясение"
- Максим Исаев
Подземные толчки имели магнитуду 2, очаг залегал на глубине 10 км. Жалоб от населения ведомство не получало, добавил Исаев.