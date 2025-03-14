Вестник Кавказа

Ночное землетрясение затронуло Северную Осетию

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Северная Осетия почувствовала подземные толчки сегодня ночью. Жалоб от местного населения в чрезвычайные органы не поступало.

В ночь на 24 марта в Северной Осетии зафиксировали сейсмоактивность, рассказал замглавы республиканского МЧС Максим Исаев.

"Сегодня в 4:30 мск, по данным Геофизической службы РАН, на территории Северной Осетии в районе населенного пункта хутор Попов зафиксировано землетрясение"

- Максим Исаев

Подземные толчки имели магнитуду 2, очаг залегал на глубине 10 км. Жалоб от населения ведомство не получало, добавил Исаев.

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