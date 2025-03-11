Центр Ирана тряхнуло на 4,8

Достаточно мощное землетрясение случилось сегодня утром в центральной части Ирана. Подземные толчки были зарегистрированы в Натанзе.

Землетрясение произошло утром в пятницу в Иране в провинции Исфахан, подробные сведения опубликовал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, магнитуда подземных толчков составила 4,8. Они случились в Натанзе, расположенном в северной части провинции Исфахан. Точное место было в 103 км к северу от Исфахана.

Время сейсмособытия – 6.53 UTC, или 10.23 по тегеранскому времени (9.53 мск).

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

На сайте Иранского сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета говорится, что магнитуда сейсмособытия составила 5,0.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.