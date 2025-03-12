Землетрясение магнитудой 5 потрясло в понедельник юго-восток Ирана

Сейсмологи зафиксировали сегодня в Иране землетрясение мощностью 5 баллов. Информация о пострадавших в результате подземных толчков, произошедших на юго-востоке страны, на данный момент не поступала.

В понедельник, 24 марта, на юго-востоке Ирана произошло землетрясение. Об этом пишут местные средства массовой информации.

Мощность подземных толчков составила 5 баллов по шкале Рихтера. Их эпицентр находился в 56 км к северу-востоку от города Ходжедк провинции Керман.

Очаг землетрясения располагался на глубине 10 тыс метров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Напомним, на минувшей неделе в области Натанз, на территории которой находятся ядерные объекты, произошло несколько землетрясений силой от 4,5 до 5 баллов. В результате подземных толчков ни один ядерный объект не пострадал.