Центробанк меняет процедуру установления курсов иностранных валют

3 окт. 13:23

Центробанк России для "более точного отражения ситуации на рынках" вводит дополнительные параметры, которые будут использоваться для установления курсов иностранных валют по отношению к рублю, следует из пресс-релиза ЦБ.

Регулятор намерен использовать для установления курсов валют банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Соответствующий проект указа уже подготовлен.

В России сохраняется спрос на доллары и евро, при этом растет спрос на нацвалюты "дружественных" стран, среди лидеров - китайский юань, также повышается спрос на турецкую лиру и дирхам.