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Центробанк меняет процедуру установления курсов иностранных валют

Центробанк меняет процедуру установления курсов иностранных валют

Центробанк России для "более точного отражения ситуации на рынках" вводит дополнительные параметры, которые будут использоваться для установления курсов иностранных валют по отношению к рублю, следует из пресс-релиза ЦБ.

Регулятор намерен использовать для установления курсов валют банковскую отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов. Соответствующий проект указа уже подготовлен.

В России сохраняется спрос на доллары и евро, при этом растет спрос на нацвалюты "дружественных" стран, среди лидеров - китайский юань, также повышается спрос на турецкую лиру и дирхам.

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