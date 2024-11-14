Центробанк повысил курсы валют на завтра

Банк России опубликовал курсы иностранных валют на завтра. Регулятор второй день подряд повышает курсы доллара и евро.
Российский Центробанк на своем сайте опубликовал курсы валют на 13 декабря. Регулятор повысил стоимость доллара и евро.
Так, курс европейской валюты завтра будет стоить 110,48 рублей (+2 рубля). Выше данной отметки евро поднимался неделю назад – 5 декабря.
Помимо этого, стоимость американской валюты на пятницу составит почти 104 рублей (+68 копеек). Ранее в Центробанке увеличили курс доллара на 3 рубля.
Стоит добавить, что Банк России значительно повышает официальные курсы иностранных валют – доллара и евро – вторые сутки подряд.