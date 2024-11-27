В Минэкономразвития объяснили ситуацию с долларами старого образца

Россияне, как в отечественных банках, так и за рубежом, сталкиваются со сложностями при попытке поменять доллары старого образца. В Минэкономразвития заявили о глобальной проблеме.

Почему у граждан РФ за границей отказываются принимать доллары старого образца? Проблема именно в валюте, а не в россиянах, и проблема эта носит сегодня глобальный характер, поделился директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР Никита Кондратьев.

"Она (проблема с обменом долларов старого образца - ред) есть, и дело не в россиянах, ситуация по всему миру. На самом деле, так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца"

– Кондратьев

Он пояснил, что финансовые учреждения хотят обезопасить себя, чтобы в долгосрочных сбережениях иметь только «новые» доллары. Такой тактики придерживаются во многих странах.

"Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан"

– Кондратьев

Обезопасить себя российские путешественники могут, приобретая заранее либо доллары нового образца, либо другую валюту для зарубежных поездок.