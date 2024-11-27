В Минэкономразвития объяснили ситуацию с долларами старого образца

Почему у граждан РФ за границей отказываются принимать доллары старого образца? Проблема именно в валюте, а не в россиянах, и проблема эта носит сегодня глобальный характер, поделился директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов МЭР Никита Кондратьев.
"Она (проблема с обменом долларов старого образца - ред) есть, и дело не в россиянах, ситуация по всему миру. На самом деле, так же и в России ряд банков отказывают в приеме купюр старого образца"
– Кондратьев
Он пояснил, что финансовые учреждения хотят обезопасить себя, чтобы в долгосрочных сбережениях иметь только «новые» доллары. Такой тактики придерживаются во многих странах.
"Это тенденция по всему миру, а не то, что кто-то пытается ущемить российских граждан"
– Кондратьев
Обезопасить себя российские путешественники могут, приобретая заранее либо доллары нового образца, либо другую валюту для зарубежных поездок.