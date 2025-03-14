Работника отделения Центробанка в Ингушетии заподозрили в растрате

Житель Ингушетии предстанет перед судом за растрату банковского имущества местного отделения ЦБ РФ. Дело расследуется по статье 160 УК.

Фигурантом уголовного дела в Ингушетии стал мужчина, работающий в Нацбанке по республике Южного управления ЦБ России. Об этом рассказали 24 марта в региональном ФСБ.

"Следственным отделом УФСБ России по республике в отношении указанного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 160 УКРФ (присвоение и растрата в особо крупном размере)"

– УФСБ

Мера пресечения, избранная в отношении одного из руководителей отделения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Все обстоятельства преступления будут установлены в ходе продолжающегося расследования.

Напомним, две недели назад в Ингушетии стал фигурантом уголовного дела о присвоении госимущества глава одного из местных заводов.