Азербайджанский газ входит в приоритеты Европы

18 июл. 10:21

Вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли сообщил сегодня на открытии 16-1 Бакинской летней энергетической школы в Университеты ADA, что увеличение импорта азербайджанского газа в настоящее время входит в число приоритетов Европы в энергетической политике.

"30-летнее партнерство bp и Азербайджана продолжает быть успешным. Мы уже запустили два больших проекта, продлили контракты до 2050 года. Мы также уделяем большое внимание социальным и образовательным проектам, проектам по охране окружающей среды", - сказал он.

Вице-президент SOCAR Кянан Наджафов, в свою очередь, обратил внимание, что для роста как добычи, так и поставок азербайджанского газа в Европу потребуется активное вовлечение в азербайджанскую нефтегазовую отрасль инвесторов.

"Важными направлениями нашей энергетической политики являются привлечение большего числа инвесторов и, конечно, развитие сферы возобновляемых источников энергии", - заявил он, добавив, что вопрос роста экспорта газа в ЕС стоит на повестке дня Азербайджана.

Напомним, что в настоящее время Азербайджан экспортирует газ в Евросоюз по "Южному газовому коридору", при этом мощность европейской части трубопровода TAP составляет всего 10 млрд кубометров газа в год, и все они законтрактованы на годы вперед.