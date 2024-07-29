Словения будет получать газ из Азербайджана

Азербайджан начал поставки газа в Словению в соответствии с меморандумом о взаимопонимании. Об объемах поставляемого газа не сообщается.

Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR объявила о начале поставок газа в Словению, заявление об этом распространила пресс-служба компании.

Поставки энергоресурсов осуществляются в соответствии с подписанным 17 июля соглашением между SOCAR и словенской компанией Geoplin.

Стоит отметить, что в Баку не раскрыли объемы газа, которые Словения получит. Обе стороны договорились и дальше развивать сотрудничество в этой сфере.

Словения стала девятой страной, куда поступает газ из Азербайджана. SOCAR также экспортирует энергоресурсы в Турцию, Грузию, Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию.