Италия нарастила импорт азербайджанского газа

В ЕС сообщили об увеличении Италией импорта азербайджанского газа. В мае 2024 года страна приобрела 488 млн кубометров газа. Общий объем составил 2,4 млрд кубометров.

Италия нарастила импорт природного газа из Азербайджана на 10,5% в годовом исчислении, сообщило статистическое управление Евросоюза Eurostat.

Отмечается, что в мае текущего года объемы поставок газа составили 488 млн кубометров. Это больше, чем в прошлогоднем мая, когда Италия закупила 441,5 млн кубометров.

Несмотря на наращивание импорта, цена на газ сократилась до 276 млн евро – на 25% ниже стоимости, которая была в мае 2023 года (366 млн евро).

В ведомстве заявили, что Италия с начала года приобрела у Азербайджана 2,4 млрд кубометров газа на сумму 1,35 млрд евро. В 2023 году Италия купила 2,2 кубометров на сумму 2,6 млрд.

Общий объем поставок азербайджанского газа в Италию в 2023 году составил 9,3 млрд кубометров. Италия заплатила за весь газ почти 4 млрд евро.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу идут через Южный газовый коридор с конца 2020 года. Коридор помогает в транспортировке газа из Каспия в Европу.

Летом 2022 года Азербайджан и Брюссель договорились об удвоении объемов поставок газа по Южному газовому коридору к 2027 году до 20 млрд кубометров.