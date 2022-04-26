Жителей столичного региона ждут похолодание и дожди

26 апр. 8:29

Сегодня в столичном регионе установится облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и локальные грозы, а температура воздуха поднимется до плюс 18 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столице и области будет формировать атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах Московской области возможны локальные грозы. Плюс 15-17 градусов сегодня в столице и от 13 до 18 градусов тепла ожидается в районах Московской области. Ветер северо-западный, 3-8 м/с", - рассказал Леус, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 мм рт ст, что немного ниже нормы, - добавил синоптик.