В Узбекистане будут выращивать овощную вакцину от коронавируса

14 мар. 12:09

Ученые из Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана решили вырастить вакцину от COVID-19 на основе томата, укропа, редиса и огурцов.

В настоящее время тестирование в центре проходит томат, который выступает в качестве съедобной вакцины. В будущем ассортимент вакцинированных овощей расширится.

"Весной 2021 года, когда нам удалось увидеть весь геном коронавируса, мы клонировали его S-белковую часть, затем поставили ее на специальную конструкцию и применяли при создании ДНК-вакцины. Затем пришла идея поместить эту конструкцию в растение", – рассказал директор Центра геномики и биоинформатики Забардаст Буриев в эфире телеканала "Узбекистан 24".

Первоначально ученые решили сделать съедобную вакцину на основе томата. Для тех, у кого аллергия на помидоры, разрабатываются другие варианты - укроп, огурцы и редис.

В Узбекистане уже запущен процесс получения патента на съедобную вакцину.