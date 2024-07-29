Вестник Кавказа

По всей Армении стартует Неделя науки

По всей Армении стартует Неделя науки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра, 1 октября, в Ереване стартует официальная церемония открытия Недели науки, которая пройдет по всей стране в различных форматах.

Завтра, 1 октября, на Площади Свободы в Ереване пройдет официальная церемония открытия Недели науки: в мероприятии, организованном министерством образования, науки, культуры и спорта страны, примет участие глава ведомства Жанна Андреасян.

В рамках проекта по всей стране пройдут различные мероприятия в разных форматах, связанные с нынешним состоянием и дальнейшим развитием столь важной отрасли, передает NEWS.am.

Основные мероприятия пройдут в армянской столице, всевозможные активности, однако запланированы они и в областях страны.

Неделя науки продлится до 6 октября, она организована в сотрудничестве с Национальной академией наук Армении, сообщили в пресс-службе министерства.

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