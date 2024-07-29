Кавказские астрономы получат уникальный дальномер

В скором времени Кавказская горная лаборатория МГУ в Карачаево-Черкесии получит в свое распоряжение уникальный прибор, измеряющий расстояние до Луны c точностью до миллиметра – он позволит сделать новые открытия в физике гравитации.

Арсенал технических средств одного из подразделений МГУ - Кавказской горной обсерватории Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, вскоре пополнит новый уникальный прибор, сообщила пресс-служба правительства Карачаево-Черкесии (КЧР).

Это лазерный дальномер, измеряющий расстояние до Луны – его погрешность составляет не более 1 мм, что дает астрономам совершенно новые возможности, передает "АиФ-Ставрополье".

Новое оборудование поможет решить ряд фундаментальных научных проблем в теории движения Луны и физике гравитации, рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий.