Комитет министров Совета Европы приостановит членство России

25 фев. 18:43

Комитет министров Совета Европы приостановит членства России в организации. Об этом написал на своей странице в социальной сети Twitter премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы", - сказал он.

Польский премьер отметил, что окончательное решение будет скоро.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны заявил, что в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик принял решение о проведении специальной военной операции на Донбассе.