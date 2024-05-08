Венецианская комиссия скоро выскажется по закону об иноагентах в Грузии

Заключение Венецианской комиссии относительно закона об иноагентах в Грузии будет предано огласке в начале будущей недели. В ПАСЕ призывают власти Грузии внести в законопроект все предложенные правки.

Венецианская комиссия подготовит заключение по грузинскому закону об иноагентах в начале будущей недели, такие сроки назвал президент ПАСЕ Теодорос Руссопуло.

Европейский политик призвал грузинский парламент принять во внимание все замечания и выполнить их до вступления закона в силу.

Ранее сегодня глава евродипломатии Жозеп Боррель и Еврокомиссия опубликовали совместное заявление, в котором предупредили об отрицательном влиянии закона об иноагентах на евроинтеграцию Грузии. В обращении говорится, что выбор остается за Грузией, однако ЕС призывает руководство страны отменить уже принятый закон и продолжать реализацию реформ, перечисленных в 9 шагах.

Напомним, Грузия стала кандидатом в члены ЕС в декабре прошлого года.

Закон об иноагентах в Грузии – в чем суть?

Принятый накануне в окончательном чтении "Закон о прозрачности иностранного влияния" призвал обеспечить прозрачность деятельности НПО и СМИ, которые свыше чем 20% финансируются из зарубежных источников. Такие организации будут включаться в особый реестр. Участников списка обяжут раз в год подавать декларацию. За нарушение требований вводится единственное наказание – штраф.