Вестник Кавказа

Глава МИД Армении и генсек Совета Европы поговорили о Южном Кавказе

встреча Марии Пейчинович-Бурич и Арарата Мирзояна в Ереване
© Фото: сайт министерства иностранных дел Армении
Руководитель армянского МИД провел сегодня встречу с генсеком Совета Европы. Переговоры прошли в столице республики, на них обсуждались события в регионе.

В понедельник, 8 апреля, в Ереване прошла встреча главы МИД Армении и генсека Совета Европы. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральными темами переговоров Арарата Мирзояна и Марии Пейчинович-Бурич стали вопросы сотрудничества и региональная стабильность.

В частности, стороны поговорили о шагах, выполнение которых необходимо для установления на Южном Кавказе стабильного и прочного мира.

В ходе разговора Мирзоян также акцентировал внимание на том, что главными вопросами в рамках нормализации армяно-азербайджанских отношений являются признание территориальной целостности и разблокирование коммуникаций.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил важность соблюдения Алматинской декларации и международного права.

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