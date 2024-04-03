Глава МИД Армении и генсек Совета Европы поговорили о Южном Кавказе

Руководитель армянского МИД провел сегодня встречу с генсеком Совета Европы. Переговоры прошли в столице республики, на них обсуждались события в регионе.

В понедельник, 8 апреля, в Ереване прошла встреча главы МИД Армении и генсека Совета Европы. Об этом пишут армянские СМИ.

Центральными темами переговоров Арарата Мирзояна и Марии Пейчинович-Бурич стали вопросы сотрудничества и региональная стабильность.

В частности, стороны поговорили о шагах, выполнение которых необходимо для установления на Южном Кавказе стабильного и прочного мира.

В ходе разговора Мирзоян также акцентировал внимание на том, что главными вопросами в рамках нормализации армяно-азербайджанских отношений являются признание территориальной целостности и разблокирование коммуникаций.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил важность соблюдения Алматинской декларации и международного права.