Члены комитета СЕ начали визит на Южный Кавказ

В рамках делового визита члены комитета по безопасности и политическим вопросам Совета Европы посетят все страны региона. Официальная поездка начнется с приезда представителей СЕ в Ереван.

Сегодня в столицу Армении посетят члены комитета Совета Европы.

Уточняется, что в состав делегации входит генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович-Бурич.

В течение двух дней представители СЕ планируют провести переговоры с руководством республики.

Кроме этого запланирована встреча с наблюдателями от Европейского Союза.

В рамках визита планируется обсудить урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией.

Также будут подниматься вопросы, касающиеся ситуации в стране.

После визита в Ереван, делегация отправится в столицу Грузии.

Затем члены комитета СЕ посетят Баку.