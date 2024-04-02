Вестник Кавказа

Армения и ЕС подписали соглашение «Евроюст»

Армения и ЕС подписали соглашение «Евроюст»
Армения и Евросоюз заключили соглашение «Евроюст». Подписание состоялось в Брюсселе. Цель – развитие борьбы с тяжкими преступлениями.

Представители Армении и Европейского Союза заключили соглашение «Евроюст». Свою подпись от Армении поставил глава МИД этой страны Арарат Мирзоян.

Подписание документа состоялось в Брюсселе. Целью соглашения является развитие борьбы с тяжкими преступлениями, в частности, с организованной преступностью и террористом.

Отмечается, что «Евроюст» поможет Армении в вопросе формирования совместных следственных групп.

«Евроюст» - агентство ЕС, задача которого заключается в повышении эффективности при расследованиях и судебных разбирательствах в отношении организованной и трансграничной преступности.

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