Алексей Наумов: встреча Пашиняна с Блинкеном и фон дер Ляйен закрепит деструктивную роль Армении в регионе 

Эксперт РСМД Алексей Наумов проанализировал для "Вестника Кавказа" перспективы сегодняшнего трехстороннего саммита в Брюсселе Армения-США-ЕС. Он выразил уверенность в том, что его итоги не принесут реальной выгоды армянским гражданам и государству, но послужат закреплению деструктивной роли Еревана в регионе.

Целью сегодняшнего саммита премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен является втягивание Армении в западную сферу влияния. Независимо от того, какие слова будут сказаны официально, саммит в Брюсселе безусловно направлен против России и против Азербайджана. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.

"России не стоит ждать от этой встречи ничего хорошего, потому что сегодня в Брюсселе выполняют задачу оформить втягивание Армении в западную сферу влияния. Эта сфера влияния может быть и экономической, и военной, но ее границы мы понимаем. Образцом могут стать те гарантии безопасности, которые были даны Украине некоторыми странами Европейского Союза – они предусматривают финансовую поддержку, частично помощь вооружениями, но не предусматривают предоставление войск для защиты территорий", - сообщил он.

"Таким образом, армянское население и власти итогами этой встречи окажутся обманутыми. Запад, конечно, будет рядом с ними на символическом уровне – выплачивая каике-то деньги, поставляя оружие – но не будет участвовать в возможных боевых действиях. Между тем боевые действия вполне могут начаться, мы уже неделю наблюдаем сообщения о скоплении армянских войск на азербайджанской границе. Мы видим, что не убраны упоминания претензий на Карабах из Конституции и Декларации о независимости Армении", - отметил Алексей Наумов.

Запад хотел бы, чтобы по крайней мере в Баку не считали перетягивание Еревана угрозой себе, отсюда недавние переговоры Блинкена и фон де Ляйен с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Их звонки Ильхаму Алиеву продиктованы желанием продемонстрировать, что эти действия не направлены против Азербайджана, успокоить, что угроз для Баку нет. Однако мы понимаем, что появление на Южном Кавказе активных внерегиональных игроков, чьи интересы с регионом не связаны, напрямую вредит интересам Азербайджана, как и интересам России. Я не думаю, что азербайджанское руководство будет доверять этим уверениям", - сказал эксперт РСМД.

"Так что сегодня мы увидим документальное оформление втягивания Армении в западную сферу влияния, что будет очередной попыткой интернационализировать Южный Кавказ и вбить клин между Россией и Арменией, между другими государствами Южного Кавказа, наконец, закрепить деструктивную роль Армении в новом этапе истории региона", - заключил Алексей Наумов.