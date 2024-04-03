Генсек СЕ призвала Армению к миру на Кавказе

Накануне председатель Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, рассказав о ходе взаимодействия Армении и Совета Европы.

Спикер армянского парламента Ален Симонян накануне провел встречу с делегацией Совета Европы, возглавляемую генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, рассказав о ходе программы действий Армении-СЕ на 2023-2026 гг.

"Мы подчеркиваем высокую оценку последнего доклада ПАСЕ о мониторинге деятельности демократических институтов в Армении. Сейчас готовится доклад "Выполнение взятых на себя Арменией обязанностей и обязательств", которому мы придаем значение с точки зрения эффективной реализации реформ"

- Ален Симонян

Мария Пейчинович-Бурич в свою очередь призвала парламент Армении приложить максимум усилий для того, чтобы мир на Кавказе установился как можно скорее, передает News.am.

"Миру нет альтернативы, и необходимо сделать все возможное, чтобы он установился как можно скорее и был долговременным"

- Мария Пейчинович-Бурич

Также стороны обсудили совместные проекты, процесс мирных переговоров Армения - Азербайджан, ситуацию с безопасностью в регионе и перспективы отношений Армения - ЕС.