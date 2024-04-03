Генсек СЕ призвала Армению к миру на Кавказе

Спикер армянского парламента Ален Симонян накануне провел встречу с делегацией Совета Европы, возглавляемую генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, рассказав о ходе программы действий Армении-СЕ на 2023-2026 гг.
"Мы подчеркиваем высокую оценку последнего доклада ПАСЕ о мониторинге деятельности демократических институтов в Армении. Сейчас готовится доклад "Выполнение взятых на себя Арменией обязанностей и обязательств", которому мы придаем значение с точки зрения эффективной реализации реформ"
- Ален Симонян
Мария Пейчинович-Бурич в свою очередь призвала парламент Армении приложить максимум усилий для того, чтобы мир на Кавказе установился как можно скорее, передает News.am.
"Миру нет альтернативы, и необходимо сделать все возможное, чтобы он установился как можно скорее и был долговременным"
- Мария Пейчинович-Бурич
Также стороны обсудили совместные проекты, процесс мирных переговоров Армения - Азербайджан, ситуацию с безопасностью в регионе и перспективы отношений Армения - ЕС.