Совет Европы детально раскритиковал грузинский закон об иноагентах

Экспертный совет СЕ обнародовал подробный отчет о критике в отношении закона об иноагентах в Грузии. Документ расположился на 25 страницах, в нем 164 пункта.

Совет Европы предоставил документ, в котором подверг критике закон "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии. Сообщается, что оценка была вынесена экспертным советом.

В отчете сказано, что законопроект полностью не соответствует европейским нормам.

"Утверждение, что организация несет интересы иностранного государства только на основании источника финансирования, неизбежно приведет к их неоправданной стигматизации"

- экспертный совет Совета Европы

По мнению экспертного совета, закон будет мешать свободе организаций. Члены СЕ считают, что, таким образом, документ будет иметь противоположное действие, так как обязывает предоставлять личную информацию, которая может стать публичной.

На фоне принятия закона в Грузии проходят уличные протесты. Оппозиция республики выступает против законопроекта, аргументируя тем, что документ может помешать евроинтеграции страны.

В свою очередь грузинский парламент 14 мая одобрил законопроект в третьем чтении.