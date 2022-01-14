Пашинян создал рабочую группу по восстановлению железной дороги Ерасх-Мегри

В Армении создана рабочая группа по восстановлению железной дороги Ерасх-Мегри, соответствующее решение издал премьер-министр Никол Пашинян.
"Создать рабочую группу с целью эффективной реализации программы по восстановлению участка Ерасх-Азербайджанская Республика-Мегри железной дороги Армении, утвердить ее индивидуальный состав", - цитирует документ Sputnik Армения.
В группу вошли 10 человек, ее руководителем стал экс-посол Армении в Иране, советник Пашиняна Арташес Туманян. Он должен будет раз в квартал представлять отчет о проделанной работе.