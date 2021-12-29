Посол РФ в Турции призвал россиян страховаться перед отдыхом

29 дек. 18:36

Российский посол в Турции Алексей Ерхов призвал туристов покупать медицинскую страховку для отдыха в республике, соответствующее заявление он сделал в интервью российским СМИ.

Дипломат раскритиковал позицию, при которой отдыхающие считают, что если они здоровы, то страховка им не понадобится.

"Господа, но вы же покупаете достаточно дорогие авиационные билеты, ну, потратьтесь вы еще немного, но зато тогда вам будет в полном соответствии с обязанностями страховой компании оказана квалифицированная медицинская помощь в квалифицированном медицинском учреждении", - цитирует Ерхова ТАСС.

Глава дипмиссии напомнил, что лечение в больнице при отсутствии страховки обходится дорого, и эти расходы ложатся на самого пациента или членов его семьи. Страховка же обычно стоит не очень дорого, в любом случае - намного меньше, чем авиабилет или номер в гостинице.