На Кубани один браконьер застрелил другого

Незаконная охота на территории государственного заказника в Краснодарском крае кончилась трагично для браконьеров - один из них застрелил другого.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов края сообщили, что незаконную охоту на кабана устроили в заказнике "Белореченский" двое жителей станицы Бжедуховской.

"В ходе совершения незаконных деяний не только добыта особь дикого кабана, но и одним охотником нанесено огнестрельное ранение другому, от которого пострадавший скончался во время транспортировки в больницу", - , говорится в сообщении.

В заповеднике обнаружены два незарегистрированных охотничьих ружья и убитый кабан. Браконьеру грозит наказание по двум статьям УК РФ.

"Следственным отделом по Белореченскому району СК РФ по краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности 25-летнему знакомому во время незаконной охоты", - сообщили в ведомстве.