Случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом впервые выявили в Севастополе

В Севастополе обнаружен первый случай одновременного заражения гриппом и коронавирусом.

"В Севастополе был зарегистрирован первый случай микст-инфекции гриппа и коронавируса. 15-летняя пациентка перенесла заболевание относительно легко: она лечилась на дому, была обеспечена всеми необходимыми лекарствами. На данный момент она уже выздоровела", - сообщили в пресс-службе правительства города.

Девушка не была вакцинирована.

В прошлом году осенью в городе также одновременно циркулировали грипп и коронавирус, однако случаев одновременного заражения не было.