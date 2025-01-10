Вестник Кавказа

Под Севастополем семья задохнулась угарным газом

Под Севастополем семья задохнулась угарным газом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В пригороде Севастополя, в доме в селе Поворотное сегодня произошла трагедия – из-за неполадок в вытяжке печи в частном доме и отравления угарным газом погибла семья из трех человек, в том числе – 11-летний ребенок.

Три человека, в том числе 11-летняя девочка, погибли от отравления угарным газом в частном доме в пригороде Севастополя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе произошла трагедия. В селе Поворотном в частном жилом доме задохнулись угарным газом три человека, в том числе ребенок - девочка 2014 года рождения"

- Михаил Развожаев

Как полагают следователи, которые уже провели предварительное расследование происшествия, трагедия произошла из-за нарушений в эксплуатации печного оборудования.

Сейчас на месте происшествия работают представители прокуратуры и СК РФ, а также сотрудники МЧС региона.

Губернатор также принес свои соболезнования родным и близким погибших, попросив севастопольцев быть особо внимательными к печному и газовому оборудованию, особенно в эти холодные дни.

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