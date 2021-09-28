Уголовное дело завели после нападения тигра на ребенка в парке "Тайган"

В Крыму по факту нападения тигра на годовалого ребенка сотрудниками Главного следственного управления СК РФ по региону и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.

Накануне появилась информация, что один из тигров в сафари-парке "Тайган" укусил ребенка, в результате тот лишился пальца.

СК проводил проверку. "Возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка 2020 года рождения в парке львов "Тайган" по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - сообщили в ведомстве.