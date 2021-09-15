Порядок на дорогах Анапы будут контролировать скрытые патрули

На трассах Анапы работают скрытые патрули ГИБДД, об это предупредили жителей и гостей курорта.

"Инспекторы могут находиться в любом автомобиле, причем, в соответствии с приказом МВД, ему не обязательно быть в служебной форме", - отметили в пресс-службе ОМВД по Анапе.

Скрытые патрули будут передавать информацию о нарушениях своим коллегам, которые уже остановят и оштрафуют водителя. Нарушения такие инспекторы должны фиксировать на камеру. Особое внимание они уделят тем автолюбителям, которые совершают выезд на встречную полосу.

Это нарушение совершается в Анапе довольно часто, за него водителям грозит штраф в 5 тыс рублей или лишение прав на срок до полугода, повторное нарушение лишает водителя прав на год.