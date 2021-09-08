Беларусь готова восстановить доковидное сообщение с Россией

Беларусь рассчитывает на скорое снятие ограничений на транспортное сообщение с Росией, восстановление полноценного курсирования всех пассажирских поездов на доковидном уровне и рост грузоперевозок, - заявил сегодня на встрече с генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Надеюсь, достаточно скоро будут окончательно сняты ограничения на транспортное сообщение, и мы сможем выйти на восстановление полноценного курсирования всех пассажирских поездов на доковидном уровне. Напомню, что их было 28. Из них 17 - формирования Белорусской железной дороги, остальные российские", - сказал Головченко, цитирует его агентство БелТА.

Прошлый год был достаточно проблемным для пассажирских перевозок, так как с апреля 2020 года до февраля 2021 транспортное сообщение между двумя странами было лимитировано, - подчеркнул белорусский премьер.

"С февраля началось поэтапное восстановление. Был реализован важный проект по запуску дневного пассажирского сообщения между Минском и Москвой. Это знаковый этап. Этот проект надо развивать, так как он пользуется спросом", - сказал Головченко.

Что касается грузоперевозок, то белорусская сторона ожидает их дальнейшего роста с учетом того, что "в силу известных обстоятельств мы переориентируем свои товарные потоки по российским логистическим коридорам", - отметил Головченко, добавив, что задачу по переориентации объемов грузопотоков удалось решить быстро "благодаря должной мотивации и заинтересованности".

"Мы заинтересованы задействовать всю транспортно-логистическую инфраструктуру России, особенно с учетом того, что мы очень близко подошли к очередному этапу нашей экономической интеграции в рамках Союзного государства", - подчеркнул премьер-министр.