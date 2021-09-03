БТР и легковая машина столкнулись в Нур-Султане

БТР и "легковушка" попали в аварию в Нур-Султане, соответствующее видео распространилось в социальных сетях, информацию подтвердили в полиции.

ДТП случилось рано утром 1 сентября, но известно о нем стало только сегодня.

Водитель Nissan Almera на пересечении трассы Нур-Султан-Караганда и улицы Армандастар, сворачивая налево, не уступил дорогу БТР 82-А, ехавшему в сопровождении патрульной машины с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

"В отношении водителя Nissan Almera возбуждено административное производство по ч.1 ст.610 Кодекса об административных правонарушениях. Материал направлен в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Автолюбителю грозит штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге) либо лишение прав на шесть месяцев.

В министерстве обороны уточнили, что попавший в ДТП бронетранспортер Вооруженным силам не принадлежит.