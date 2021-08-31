Ташкентский метрополитен получил российские поезда

Новые метропоезда, изготовленные в России, доставлены в Ташкент. Об этом сообщается в Telegram-канале "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекские железные дороги").

В Узбекистан поступили 20 вагонов, выпущенных российским АО "Метровагонмаш", из них созданы пять поездов для Ташкентского метрополитена.

До конца 2020 года, в соответствии с контрактом, в Ташкент доставят еще 20 вагонов метро этой модификации.

В торжественной церемонии участвовали руководство правления АО "Узбекистон темир йуллари" и представители АО "Метровагонмаш".